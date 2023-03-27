更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
如興財務危機
新聞專題
如興財務危機1/44
首頁 / 證券

證交所：如興5/16前需交出2022年第3季財報

2023/3/27 18:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北27日電）牛仔褲廠如興因未能如期繳交去年第2、3季財報而被暫停交易，台灣證券交易所表示，如興已補交第2季財報，因此改從去年11月17日起算，如興須在今年5月16日前補交第3季財報，否則就會遭到下市。

如興回應中央社詢問時表示，會努力在3月底前補交去年第3季財報，並盡快在規定時間內完成公告申報，讓股票恢復正常交易，維護股東權益。

如興去年中發生高層異動但延遲發布重訊事件後，接著爆發財務危機，加上如興第2季財報遲遲未出爐，8月18日遭台灣證券交易所公告停止買賣；金管會當時示警，若如興無法在去年8月18日後6個月內補交財報，最快將在今年4月2日下市。

不過如興已於今年1月中旬交出半年報，證交所回覆記者詢問時指出，如興已補交去年第2季財報，因此改從11月17日起算，之後如果沒有在今年5月16日前補交財報，最快將於6月下旬下市。

如興2022年上半年營收新台幣87.25億元，歸屬母公司業主淨損29.9億元，每股虧損3.65元。（編輯：潘羿菁）1120327

#如興
#台灣證券交易所
#證交所
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
未在期限內補交財報 金管會罰如興負責人72萬