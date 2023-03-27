證交所：如興5/16前需交出2022年第3季財報

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（中央社記者賴言曦台北27日電）牛仔褲廠如興因未能如期繳交去年第2、3季財報而被暫停交易，台灣證券交易所表示，如興已補交第2季財報，因此改從去年11月17日起算，如興須在今年5月16日前補交第3季財報，否則就會遭到下市。

如興回應中央社詢問時表示，會努力在3月底前補交去年第3季財報，並盡快在規定時間內完成公告申報，讓股票恢復正常交易，維護股東權益。

如興去年中發生高層異動但延遲發布重訊事件後，接著爆發財務危機，加上如興第2季財報遲遲未出爐，8月18日遭台灣證券交易所公告停止買賣；金管會當時示警，若如興無法在去年8月18日後6個月內補交財報，最快將在今年4月2日下市。

不過如興已於今年1月中旬交出半年報，證交所回覆記者詢問時指出，如興已補交去年第2季財報，因此改從11月17日起算，之後如果沒有在今年5月16日前補交財報，最快將於6月下旬下市。

如興2022年上半年營收新台幣87.25億元，歸屬母公司業主淨損29.9億元，每股虧損3.65元。（編輯：潘羿菁）1120327