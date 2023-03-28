大同電力電能占營收6成 看好特斯拉帶動充電樁市場

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（中央社記者潘智義台北28日電）大同公司總經理王金來今天在淨零城市展中表示，電力、電能事業占營收比重高達60%，已是主要獲利來源；配合特斯拉電動車設置充電樁，今年設置量至少3倍起跳。

大同旗下大同智能總經理黃允巍解釋，特斯拉去年在台銷售4000台，今年預估銷售1萬多台，但電動車所需充電樁明顯不足，看好充電樁市場快速成長。

黃允巍指出，去年特斯拉充電樁建置500支，今年可望達3倍以上，特斯拉充電樁配合廠商有15家，大同是最大的業者。

他認為，3台特斯拉須搭配1支充電樁，特斯拉購買者以竹科、中科、南科居多，不論是住家或公司設充電樁都有很大的市場潛力。

王金來說，大同以電力設備、系統整合、再生能源產業的服務經驗，於今天開展的2050淨零城市展，首度以創能、節能、儲能、用能4大面向秀出一站式永續淨零能源解決方案，提供企業淨零方案諮詢、能源應用規劃、節能設備替換、政府節能績效保證計畫補助諮詢等企業淨零轉型最佳解方案。

王金來表示，大同電力事業橫跨發電、變電、輸電、配電、電力電纜、高效節能馬達、發電機與智慧電表；除電力、電能占營收60%最高，家電事業占28%，不動產事業也會穩健布局。

大同日前甫公告2022年度合併營收新台幣345.4億元，歸屬於母公司淨利93.8億元，每股盈餘4.02元，電力事業群營收與去年相較成長16%。

王金來強調，大同連續8季獲利，且今年營收仍可望創高。他說，國內平均電價調漲11%，產業用電漲幅達14.2%，變壓器、馬達、空調等高耗能設備為工廠、商辦大樓、學校、醫院等場域所必備，大同高效節能非晶質變壓器於待機時可達到減少75%的耗能，適合運用在非24小時運轉的工廠、太陽能電廠及儲能廠。

在創能方面，大同實績包含屋頂型、水面型、地面型，以及停車棚、掩埋場、光電球場與殯葬用地等的太陽能案場，目前全台建置量1347處，2025年目標容量1GW。透過遠端系統監測即時運行情況，協助業主電廠維運與管理，將發電效能與案場收益最大化。

大同規劃，今年將投入超過100MW台電及自行投資的儲能系統，未來也將拓展表後儲能服務。（編輯：翟思嘉）1120328