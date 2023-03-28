IC設計人才荒 業者：政府應完善移民政策

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（中央社記者張建中新竹28日電）IC設計業面臨人才短缺問題，業者表示，人才問題短期有辦法解決，包括吸引國外人才來台，政府應完善移民政策；業者示警，台灣面臨訓練人才師資不足困境，建議提高師資收入。

台灣半導體產業協會今天在竹科發布台灣IC設計產業政策白皮書，並邀請奇景執行長吳炳昌、群聯執行長潘健成、聯詠副總經理陳聰敏及瑞昱副總經理黃依瑋進行座談，探討台灣IC設計業面臨的機會與挑戰。

吳炳昌說，早期的「矽導計畫」為台灣IC設計業訓練大量從業人員與師資，目前人才問題嚴重，不僅人才不夠，訓練人才的師資也不夠。

他以自家公司為例，一名新進員工，薪資加上分紅，第一年的收入就超過老師，吳炳昌認為這會造成資源排擠，而且國立大學限制多，老師不能兼職，政府應開放，讓師資能有更高收入，給予特別專業補貼或加給。

吳炳昌說，東南亞有很多優秀人才，業界、學界及政府應支持給予獎學金，吸引來台求學，並給予好的移民和就業條件，才能為台灣產業補充能量。

黃依瑋表示，鼓勵生育對於解決人才短缺問題是緩不濟急，短期實務的解決辦法是吸引國外人才來台工作，或是到有人才的地方去設立據點。

黃依瑋說，人才問題短期是有解方，只是延攬海外人才來台，並不是只談工作問題，還要協助解決成家問題，政府應好好思索移民政策。

陳聰敏表示，解決人才問題要從源頭做起，政府應把資源放到對的地方，讓老師願意留在學校研究、教學，學生願意投入IC設計領域。他並認為有必要降低外籍人員來台工作門檻。

潘健成則表示，台灣引進人才有很多先天困難，如宗教、食物、語言等，若是赴海外設立據點，則可能面臨當地政治角力等問題，廠商唯有多賺錢，才有辦法給錢找人。

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「矽導計畫」是由前交通大學校長張俊彥推動，以產品導向為推展策略，目標是建立全球設計平台、開創矽智財中心及推動創新設計產業，透過矽智財(IP)整合與開發，發展系統單晶片設計，帶動台灣整體IC設計業提升。

針對台灣缺乏的系統設計、光電與通訊領域系所人才，除了政府協助增加85名教職員額外，張俊彥當時也自國外招募人才，自2002年到2004年，共增加340名國內外專家學者，為台灣IC設計業注入更多活水。（編輯：林淑媛）1120328