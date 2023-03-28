可成條款 金管會將推機構投資人共同議合平台

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（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會今天公布「上市櫃公司永續發展行動方案」，集保結算所未來研議推出機構投資人共同議合平台，提供機構投資人揪團議合；另金管會將評估台灣設立機構投資人的投票顧問機構可行性。

先前金屬機殼廠可成的外資機構投資人不滿意股利分派，發起網路連署，要求可成修改公司章程，將股利政策改由股東大會決議。金管會今天公布「上市櫃公司永續發展行動方案」，其中一項重點為推動機構投資人共同議合，被視為「可成條款」。

金管會證期局證券發行組長尚光琪表示，金管會將蒐集國外共同議合作法，修正盡職治理守則及評比標準。

尚光琪說明，先前金管會看到報載可成的外資機構投資人對現金股利分派有意見，希望由現行董事會改由股東會決議，即是共同議合的展現，但先前公聽會有學者提醒，共同議合也可能影響公司經營權，為避免此情形發生，金管會後續將先蒐集國外作法，再審慎研議訂定規範。

尚光琪指出，金管會目前評估，推動機構投資人共同議合在技術上可行，但操作上必須審慎，以避免機構投資人透過共同議合涉入經營權之爭。

集保結算所總經理陳德鄉表示，目前規劃共同議合平台應是以資訊揭露的低度管理為主，讓機構投資人在平台上看有哪些議案、對哪些會有興趣，再揪團議合，不過最後會採取哪種模式，在集保結算所蒐集國外資料後會再進一步評估。

陳德鄉指出，目前確定會進行的項目包括投票結果的資訊集中揭露，即機構投資人對每個議案的投票，贊成、反對甚至理由，未來都會透過集中資訊揭露對外公開，因這對公司治理評鑑相當重要，希望今年底可先完成。

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另金管會研議設立投票顧問機構，今年將視證基會委外研究結果，評估台灣設立投票顧問機構可行性。金管會證期局長張振山指出，根據目前規劃，將由證基會成立投票顧問機構，作為中立性單位，有關時程方面，今年機構投資人還用不到投票顧問機構，最快應是明年。

金管會也將研議鼓勵公司備置實質受益人資料，尚光琪坦言，實質受益人在全世界都是非常難的議題，例如先前在座談會，有上市櫃公司反映個資法等疑慮，金管會現在希望跨出第一步，先鼓勵公司設置實質受益人資料庫，提供股東查閱，後續金管會將蒐集香港、新加坡等國外作法，研訂參考範例及修正治理實務守則可行性。（編輯：楊凱翔）1120328