美元保單買氣衰 1月新約保費年減74%

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（中央社記者謝方娪台北28日電）壽險業1月美元、人民幣、澳幣3大外幣保單新契約保費全數衰退，其中美元保單1月新契約保費僅6.38億美元，年減74%。壽險業者分析，主要包括1月春節長假效應等因素所致。

金管會今天公布壽險業外幣保單銷售概況，壽險業今年1月外幣保單新契約保費折合約新台幣195.66億元，年減72%，其中外幣投資型保單折合約新台幣36.76億元、年減87%，外幣傳統型保單折合約新台幣158.9億元、年減62%。

外幣保單包括美元、澳幣及人民幣3大幣別，其中又以美元保單為最大宗。

美元保單1月新契約保費為6.38億美元，年減74%，其中投資型保單及傳統型保單分別年減88%及65%，雙雙呈現衰退。

至於澳幣保單1月新契約保費0.06億澳元，年減76%，人民幣保單1月新契約保費為人民幣0.09億元，年減81%。

壽險業者表示，1月有春節長假效應，加上宣告利率不如部分民眾預期、美元利變型保單難賣，且因投資市場前景不明朗，客戶投資態度較為保守，美元投資型保單買氣同樣不振。（編輯：楊凱翔）1120328