景氣何時反彈？ 莊翠雲：下半年會較好

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（中央社記者范正祥台北29日電）國民黨立委林德福質詢關注景氣何時反彈，財政部長莊翠雲今天表示，第2季可能會有部分反彈，預期下半年會比較好。

立法院財政委員會今天併案審查證券交易稅條例部分條文修正草案等案，莊翠雲列席。

林德福質詢時指出，國發會27日最新公布2月景氣燈號續亮代表「低迷」的藍燈，續創近14年新低紀錄。他質詢莊翠雲，寄望下半年景氣反彈的機率有多少。

莊翠雲指出，國內經濟成長率的預測是由主計總處辦理，因為全球經貿動能趨弱、終端需求不振，加上產業調整庫存，出口確實受到抑制，但根據主計總處發布最新預測，今年全年經濟成長率是2.12%，第1季雖是負成長1.2%，第2季可以恢復正成長。

談及景氣反彈，莊翠雲說，第2季可能會有部分反彈，預期下半年會比較好。

另外，林德福質詢，從台股過去5個月來的表現，是不是已經可以看出經濟萎縮後可能反彈的先行指標。莊翠雲表示，台股受國際主要國家股市連動很大，從去年7月國安基金進場後，到目前為止還在盤內，財政部會持續關注股市的變動。

對於林德福追問，近期台股呈現盤整，是否意味台股不會再破底，景氣隨時可能會反轉向上，莊翠雲說，國際經濟還有很多不確定存在，還要持續觀察。

質詢時，林德福並關注股市管理議題，提及會不會變成有心人操弄，製造台股反彈的假象，會不會有這樣的狀況。列席財政委員會的金管會副主委蕭翠玲回應，金管會對股市是不是有異常交易都有加以監測，但目前都沒有發現異狀。（編輯：趙蔚蘭）1120329