虛擬貨幣確定納管 金管會下午正式說明

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（中央社記者謝方娪台北30日電）虛擬貨幣將有業務主管機關，金管會預計今天下午正式說明虛擬貨幣監管重點方向，後續再發布指導原則並由業界公協會訂定自律規範。金管會指導原則將參考日、韓、歐盟等國必要監理重點。

目前台灣僅針對虛擬貨幣洗錢防制面進行監管，業務面尚無正式主管機關。行政院近日已研議進一步監管虛擬資產（俗稱虛擬貨幣）並交由金管會主責。

金管會預計今天下午公布虛擬貨幣監管重點架構，後續再進一步發布指導原則，並由業界公協會訂定詳細自律規範。

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考量各國虛擬貨幣監理仍在發展中，台灣虛擬貨幣監管將採自律規範先行，不會太快訂定專法。財經部會官員表示，短期有討論先由洗錢防制法授權增訂子法形式，不過相關作法仍在討論中。

針對虛擬貨幣監管架構，金管會主要蒐集參考日本、南韓及歐盟等國家作法，後續監理重點可能包括客戶及平台資產隔離、商品上下架、消費者保護、資訊透明化及進行實地檢查等。（編輯：潘羿菁）1120330