金管會納管虛擬資產 9面向督導業者防洗錢、審查商品上下架

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金管會30日宣布，已奉行政院指定擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者謝方娪台北30日電）行政院指定金管會主管具金融投資或支付性質虛擬資產平台，金管會近期將訂指導原則，涵蓋資訊揭露、商品上下架審查、資產分離保管、交易公正透明、洗錢防制、客戶權益保護、資安、營運系統與冷熱錢包管理、機構查核等9大面向。

台灣原先僅針對虛擬資產洗錢防制面進行監管，金管會今天宣布，已奉行政院指定擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關，金管會將參考國際監理趨勢，循序漸進強化國內虛擬資產平台對客戶的權益保護。

金管會說明，近期金管會將依洗錢防制法規定，訂定「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」。

金管會指導原則預計將涵蓋業者資訊揭露、商品上下架審查程序、客戶與平台業者資產分離保管、交易公正與透明度、洗錢防制、客戶權益保護、資訊安全、營運系統與冷熱錢包管理、機構查核等9大面向。

金管會指出，鑒於近期國外虛擬資產交易平台陸續發生不法情事，金管會將參考國際監理趨勢提出指導原則，以期保障客戶權益；鑑於虛擬資產價格波動大、投機性高，金管會仍強烈提醒民眾買賣虛擬資產務必審慎評估風險。

待金管會訂定指導原則後，金管會將進一步推動業者自律，由業者公協會依指導原則訂定自律規範，目前預計由台灣區塊鏈大聯盟及台灣金融科技協會擔任公協會角色，金管會期待以大型業者帶動小型業者，引導業者強化內控、提升客戶權益保障。

金管會說明，虛擬資產涉跨部會業務，須各部會共同協力合作，同時金管會將持續蒐集觀察國際組織及各國主管機關監理發展方向，以研擬合適的法制規範方向。（編輯：潘羿菁）1120330