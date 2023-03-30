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中福無法取得轉投資公司財報 恐再面臨停止交易

2023/3/30 16:06
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（中央社記者賴言曦台北30日電）中福國際今天表示，去年財報中，認列投資減損新台幣2.5億元，以致全年稅後淨損3億元，每股虧2.15元，但因無轉投資子公司福興的財報，會計師出具無法表示意見的查核報告，中福恐再遭停止交易。

中福今天透過新聞稿說明，公司昨天召開審計委員會、董事會，通過去年財報，其中認列的投資減損，是因持股49%的權益法轉投資的公司福興，未提供經董事會通過暨會計師查核簽證的去年度財務報表，中福只收到無具名用印的2頁報表，不合商業會計法第66條規定的要式，也根本無從驗證。

因此，中福去年財報無法採用這份報表編製「福興財務資訊」，中福委任的德昌聯合會計師事務所就中福去年度財報認為，尚未取得足夠及適切的查核政策，出具無法表示意見的查核報告。

中福表示，由於後續恐因此遭停止交易的處置，因此向投資人報告原因始末。

中福說明，福興原為中福100%轉投資公司，2021年間，前董事長黃立中「擅將51%股份轉讓給自己」，中福已進行法律訴追，另為保護投資人權益，將同時積極追索、確認福興合法財報，保障公司資產安全，呼籲福興儘速提出合法財報，使中福股票交易依法恢復正常。

中福因發生經營權之爭，財報一度遲未出爐，2022年8月18日遭台灣證券交易所停止買賣。今年3月15日，中福公告去年第2、3季財報，並在今年3月16日宣布獲證交所通知免除終止上市實施、20日起恢復買賣。

中福今天收盤下跌0.85元，收在32.10元，跌幅2.58%。（編輯：楊蘭軒）1120330

#中福
#福興
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