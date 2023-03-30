純網銀首家 將來銀推優惠利率搶進房貸業務

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（中央社記者蘇思云台北30日電）純網銀將來銀行今天宣布，4月開辦房貸業務，符合條件民眾不論貸款金額高低，原則上最低都能有2.06%的優惠利率，希望擴大資產規模，將來銀後續規劃申請試辦薪轉戶業務，盼打造更多元的產品線。

將來銀今天舉行記者會，將來銀總經理許柏林指出，土產的小鯰魚滿週歲，吸收存款達新台幣265億元，定期存款58億元、活期性存款207億元，活存金額居3家純網銀之首。目前戶數約30萬戶，一半用戶年齡層位於30歲到50歲之間，也觀察到不少證券戶會把資金轉入做彈性運用。

許柏林指出，銀行營運發展上重要的一步是擴大資產，將來銀是首家純網銀中推出房貸業務的銀行，基本上可全程線上辦理房貸，只有最後一哩路擔保品設定要在線下，未來若法令修法後，可望全程線上辦理。銀行不只做支付，將來銀此次把觸角伸向房貸，規劃還會拓展外匯、信託業務。

將來銀發言人吳柏漢表示，房貸在安控基準上有一些限制，無法線上做，因此也跟金管會溝通走試辦方式，4月開辦房貸業務，試辦期間半年，初期主要瞄準雙北、桃園客戶，首年房貸希望可占放款金額的一半，未來希望占比達6到7成。

吳柏漢表示，將來銀行首波推出限量500名預約制的專案，新購屋跟轉貸都適用，一來也翻轉過去銀行優惠大戶的傳統，推出符合條件的客戶不論貸款金額高低原則上有機會能有最低2.06%的優惠利率，二來希望推出新的服務，忙碌的民眾可以在線上就滿足相關需求。

展望今年業務拓展，吳柏漢表示，去年7月開辦特定目的金融同業法人戶開戶，現在開辦房貸業務，接下來規劃申請試辦薪轉戶開戶，後續也希望爭取規劃聯貸參貸、外匯業務，讓產品線更多元。

由於純網銀初期爭取客戶相對耗費資本，LINE Bank也在去年增資，媒體關注將來銀行是否也會增資。許柏林表示，拿到執照約3年多，初期投資、攤提是必然的，今年1月淨利差（NIM）轉正，朝向正向發展，確實有機會年底要增資。

將來銀週年慶也推出相關優惠，4月到6月底的新戶，可享最長90天、最高5%的活儲利率與最高5%的刷卡回饋；既有客戶推薦他人開戶，除可獲得100N點外，也可獲得最長90天、最高5%的活儲利率。

根據金管會統計，截至去年底，另外2家純網銀LINE Bank戶數約139.1萬戶，樂天銀14萬戶。（編輯：林淑媛）1120330