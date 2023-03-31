龍頭三星傳考慮減產 記憶體族群揚升

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（中央社記者張建中新竹31日電）全球記憶體龍頭廠三星（Samsung）傳出考慮減產，因應低迷的市況。市場預期，三星減產，將有助記憶體市況加速落底好轉，南亞科等記憶體族群今天股價持續攀高。

記憶體市場近期正面訊息不斷，繼美光（Micron）指出部分終端市場客戶庫存已經減少，看好未來幾個月記憶體市場供需情況可望逐步改善，市場進一步傳出三星考慮減產。

三星為全球記憶體龍頭，動態隨機存取記憶體（DRAM）市占率高達45.1%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市占率約33.8%。

市場預期，隨著三星跟進加入減產行列，將有助記憶體市況加速落底好轉。外資認為，DRAM庫存見頂，產品跌價壓力緩和，因而調升南亞科投資評等與目標價，看好南亞科股價表現可望優於大盤。

南亞科今天在資金湧入下，推升股價走高，盤中最高達67元，創波段新高，上漲4.85%，並帶動華邦電、威剛等記憶體族群股價攀高。

華邦電盤中最高達27.35元，創8個多月來新高，大漲逾8%；威剛突破80元關卡，達81.7元，創11個多月來新高，上漲7.5%。（編輯：張均懋）1120331