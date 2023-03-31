台股小漲18點 月線連3紅、首季大漲1730點

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台股今天早盤挑戰萬六關卡未成，盤中漲幅收斂，終場小漲18.63點，收在15868.06點，15900點關卡得而復失。台股週線下跌46.64點，月線上漲364.27點，呈現月線連3紅，本季大漲1730.37點，季線連2紅。

美股收漲，台股今天早盤震盪走揚，記憶體族群表現活潑，帶動電子股走揚，大盤最高來到15951.8點，一度上漲102.37點，再創波段高點，距萬六關卡僅差不到50點。

不過在長假效應下，盤中電子和金融股出現調節賣壓，台積電和鴻海等電子權值股平盤下整理，台股漲幅收斂。終場台股加權指數收在15868.06點，小漲18.63點，漲幅0.12%，15900點整數關卡得而復失，成交值新台幣1998.79億元，連續3個交易日量能未達2000億元。

電子股終場小漲0.09%，金融股上揚0.49%，航運股小漲0.39%；代表中小型股的櫃買OTC指數小漲0.24%。（編輯：張良知）1120331