克服韓國市場高門檻 台女CEO從飲品打響台灣品牌

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）台灣產品近年在韓國市場口碑極佳，但受制於關稅、當地法規問題，要進入當地門檻並不低，一名台灣人妻因此決定自組台灣隊，分享自身經驗，希望提高台灣產品在韓國知名度與市占率。

疫情期間的韓國國內多了不少標榜「台灣味」的餐廳與產品，除最廣為人知的牛肉麵、鳳梨酥外，台灣團隊研發的無酒精啤酒味乳清飲近期也在韓國受到年輕族群喜愛，入選由韓國經濟研究院、韓國品牌協會支持，韓國日報主辦的2023年韓國最佳新商品大賞。

主辦方表示，今年從270多家企業參選商品中脫穎而出的人氣商品除大企業產品外，也不乏具有創新思維及新技術的產品，在通膨、升息夾攻下逆勢成長，兼具品質、創意與市場性，其中包括來自台灣的無酒精啤酒味乳清飲料BeRule，在韓國市場推出不到一年就受到年輕族群矚目。

獲獎商品介紹中指出，BeRule的無酒精啤酒味乳清飲料克服蛋白質飲品與氣泡飲融合的困難，成功保留啤酒香氣，讓想減肥的消費者，甚至孕婦都能毫無負擔的暢飲「啤酒」，因此受到消費者喜愛，看好系列產品在韓國無酒精市場的市占率成長。

值得注意的是，一手推動BeRule飲品搶占韓國市場的功臣並非韓國代理商，也不是台灣知名企業，而是一名希望協助更多台灣優質產品「反攻」韓國市場的台灣人妻王婷嘉。

王婷嘉向中央社表示，當初是透過募資平台相中BeRule產品，當時就覺得他們的技術很厲害，做出來的產品都讓人覺得「怎麼想得出這種點子」。她說，韓國目前還沒有類似競品，目前在健身大會等活動曝光反應都不錯，主要受到30到40歲族群喜愛，「荔枝啤酒口味尤其受到女性喜愛」。

帶著台灣團隊研發產品受到韓國業界肯定的王婷嘉其實並非貿易本科出身，談起從設計轉往貿易界的心路歷程，王婷嘉指出，「現在代購市場其實已經相當飽和，但大部分是韓國商品出口到台灣，我就想說要反過來，將台灣商品帶到韓國市場」。

但在投入相關工作後，王婷嘉發現許多對外國人而言需要花相當心力克服的門檻，「像是韓國電商相關規定比台灣嚴格很多，你只要在網路上賣東西，就必須成立公司，需要一定資金，不是隨便就能做個小創業」，這也是以中小企業為主的台灣產品難以進入韓國市場的原因之一。

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「韓國流通業界的結構也跟台灣不太一樣，會需要透過中間業者向大賣場、超市等實體店面業者推銷商品」，都需要花費大量時間與人脈，考量到中小企業在語言、資金上的困難，王婷嘉決定自組台灣隊，參加韓國4月的流通商品採購展，不僅降低單一廠商來韓成本，「也能讓韓國人知道台灣還有那麼多不同的產品」。

「BeRule是一個起點」，預計今年夏天在韓國推出更多新口味的王婷嘉說，其實不少廠商都對韓國市場有興趣，但大多仍在觀望，希望透過先行產品的成果，展現台灣產品在韓國市場的可能性。（編輯：韋樞）1120402