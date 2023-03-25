鳳梨釋迦銷國際 香港和日本人大讚真好吃

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東鳳梨釋迦拚國際市場，日本商社今到台東試吃大讚「真好吃」，立即和果農簽合作備忘錄，預計3年採購1000個貨櫃。同時今日起鳳梨釋迦冰在香港展售，港人試吃驚讚甜心頭。

中國禁止台灣釋迦輸入，造成台東鳳梨釋迦外銷市場受阻，立委劉櫂豪赴日尋求駐日代表謝長廷幫忙賣釋迦，日前農委會也和台東縣政府合作參加日本食品展，今天日本Okamoto商社抵台東參訪。

Okamoto商社副社長岡本俊一郎、總務長古賀伯今天上午實地參觀台東果農王志偉釋迦果園，親自品嘗鳳梨釋迦果肉的肥美鮮甜，及從樹上摘下新鮮釋迦的香甜美味，忍不住豎起大姆指說讚，隨即簽下3年採購1000個貨櫃逾新台幣10億元的合作備忘錄。

岡本俊一郎說，鳳梨釋迦真的好大，在日本從未見過，不論香氣、風味都相當優質，他十分驚訝台灣農民竟能栽種出這麼大顆的釋迦，希望儘快將這種優質美果介紹給更多日本朋友品嘗。

台東縣政府今日起至4月12日在香港人民超市新蒲崗店，設置「台東味專區」展售台東豐饒物產，包含醇厚圓滑的紅烏龍茶、鳳梨釋迦冰果丁及冰棒等台東農特產及當季特色食材。

台東縣政府發布新聞稿表示，展售活動首日即吸引不少港人前往購買及品嚐，港人讚稱一口甜心頭。

台東縣政府農業處長許家豪表示，即日起現場販售的農特產品都可以在台灣好農國際館商城購買得到，下單後直接宅配到府，歡迎香港朋友一起品嚐台東物產的好滋味。（編輯：張銘坤）1120325