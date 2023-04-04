掌握疫後商機 經部助連鎖餐飲業前進泰韓美市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北4日電）COVID-19疫情陰影淡去，疫後消費潮可期，經濟部掌握時機，協助連鎖、餐飲業者海外布局，今年預計率領業者前往泰國、韓國尋覓商機，美國市場也是未來發展方向。

經濟部商業司表示，為了協助連鎖、餐飲業者，商業司定期會帶業者至海外參展、考察，過去重點放在東南亞、新南向國家，今年經過討論，規劃約在7月、10月分別前往泰國與韓國。

商業司官員說明，以泰國為例，當地會展規模較大，屆時不會只有泰國買主，也會有其他國家的業者關注；此外，經濟部商業司會先掌握當地業者對台灣哪些品牌、餐飲種類有興趣，而後安排業者參展時一併考察，商業司也將協助拜會或媒合活動。

官員補充，除了商業司親自帶團前往，外貿協會也會定期辦展，商業司將輔導業者與貿協合作，參加海外的會展。

商業司官員提到，最近發現美國市場還不錯，後續將協助業者與美國市場連結；至於與台灣往來日益密切的中東歐國家，也不會排除任何機會。

「歐美國家對台灣餐飲興趣蠻高」，官員表示，除了手搖飲，其實國外對台灣餐飲很有興趣；之前疫情期間比較不方便，現在國境開放，對國內餐飲業者是很好的機會。

考量海外拓點成本較高，商業司官員表示，持續輔導業者開發調理包，可對接海外的超市、進口商等通路，經濟部每年10到11月也會辦理國際媒合會，希望將台灣產品界接到海外市場。

至於近期國內大型餐飲連鎖品牌相繼撤出中國市場，商業司官員表示，這些餐飲集團應有自身考量與評估。（編輯：潘羿菁）1120404