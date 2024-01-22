小台指期客製化契約平台上線 首日15個申請

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台灣期貨交易所今天推出客製化契約交易平台，期交所表示，推出首日申請踴躍，全市場合計申請15個客製化契約，兆豐期貨拔得頭籌，成為期貨市場首位申請客製化小型台指期貨契約的業者。

期交所透過新聞稿指出，其他積極參與者包含元大期貨、群益期貨、凱基期貨、富邦期貨、永豐期貨、康和期貨及主要的期貨自營業者等。

期交所指出，以往期貨契約均由期交所訂定契約規格，以小型台指期貨到期日而言，均為每月固定第3個週三為到期日（週小台契約為每週三到期），客製化交易平台推出後，交易人可申請1年以內、週三以外的日期作為契約到期日，有助交易人對特殊日期或特殊事件的避險，並提供市場更彈性、更多元化交易選擇。

配合客製化交易平台，期交所也提供相關交易獎勵活動，鼓勵期貨商積極推廣客製化契約，達一定交易量及交易實動戶數，可取得期交所獎勵。

此外，期交所設有流動性提供獎勵機制，鼓勵流動性提供者在盤中持續提供買賣報價，符合報價標準可獲得相關獎勵。

期交所指出，透過上述機制，鼓勵期貨商發掘市場潛在交易需求，推廣客製化契約及提供流動性，協助交易人交易避險及擴大整體期貨市場業務發展。（編輯：張均懋）1130122