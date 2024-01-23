工具機公會：今年景氣持平 產值力拚小幅成長

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）工具機公會理事長陳伯佳今天預估，今年工具機產業景氣和去年差不多，台灣工具機業產值力拚較去年小幅成長，全球地緣政治干擾、俄烏戰爭、通膨、減碳等因素，對台灣工具機和零組件業者出口，可能有程度不一的影響。

台灣工具機暨零組件同業公會今天上午舉行年度展望記者會，展望今年全球工具機產業，陳伯佳指出，今年部分國家及產業市場經濟有優異表現，不過今年全球將有70多國舉行大選；此外，地緣政治干擾、俄羅斯與烏克蘭戰爭未平、通膨、各國綠色減碳政策等因素，對台灣工具機暨零組件業者出口可能有程度不一的影響。

陳伯佳預估，今年工具機產業景氣和去年應該差不多，台灣產值力拚較去年小幅成長。

展望今年全球工具機市場，陳伯佳表示，去年通膨升息讓美國消費緊縮，設備資產投資保守，今年美國將舉行總統大選，變數稍多。

陳伯佳指出，歐洲市場雖然通膨放緩，景氣回溫，不過能源危機未解除，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）開始課徵碳關稅等影響，工具機設備消費需求緩慢回溫。

在中國大陸，陳伯佳表示，受到房地產市場泡沫化、民眾消費信心不足等問題影響，中國大陸民間投資需求不振，影響到設備採購意願，靜待中國大陸製造業新政策。

在東南亞和印度市場，陳伯佳表示，印度、越南和泰國受惠於COVID-19疫情後供應鏈重整，生產基地轉移及當地市場製造需求攀升，對工具機消費需求大增。（編輯：楊蘭軒）1130123