輝能桃園超級工廠開幕 大容量固態電池今年供貨

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（中央社記者吳家豪台北23日電）固態電池大廠輝能科技今天宣布，全球首座Giga級固態鋰陶瓷電池超級工廠在桃園開幕，將自今年開始量產及出貨給全球車廠客戶，產能最高可供應2萬6000輛電動車。

媒體詢問初次公開發行（IPO）計畫，輝能科技創辦人暨執行長楊思枏說，對於未來資本籌集狀況，有各式各樣方法，「IPO絕對是選項」，目前還在規劃中。

輝能去年5月宣布在法國敦克爾克投資52億歐元（約新台幣1777億元）、建立48GWh（10億瓦時）超級工廠，楊思枏表示，目前按照計畫順利進行，輝能歐洲團隊和擴建小組在敦克爾克都有辦公室和宿舍，人員已經到位，接下來進行環境影響評估應該沒有太大問題，預計2027年量產。

楊思枏表示，輝能全球首座Giga級固態鋰陶瓷電池超級工廠開幕，代表電池產業進入全新一頁，向世界展示次世代固態電池的量產已經提前實現；未來次世代固態電池的電新架構與製造平台已確立完成，進入新紀元。

他說，在鋰電池產業發展30年過程中，電池芯基礎架構與製造平台始終沒有變化。依照現有發展模式，遲早會到達極限，必須大刀闊斧調整。當市場還在準備迎接改變的時候，輝能已經完成改變，桃科廠將成為輝能邁向國際的起點。

楊思枏指出，電池與半導體不同，體積相對較大，在不同市場有就近採買需求很正常。輝能現階段先把資源放在桃科廠和敦克爾克廠，尤其敦克爾克是很好的港口，可以利用海運供貨到美國，未來也不排除在北美設廠可能性，但現在談相關計畫還太早。

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輝能規劃自2024年起將由桃科廠出貨給全球車廠客戶，輝能也已在2023年底開始在桃科廠製造電動車用的大容量固態電池，並於今天開幕活動現場展示由新廠生產的106Ah車用高矽負極固態電池。

在桃科廠區啟動初期，將先啟用0.5GWh，隨後將視市場需求擴充至滿載產能2GWh，最多可供應2萬6000輛電動車。隨著生產規模提升，輝能將可為觀音地區創造最多1200個工作機會。（編輯：楊凱翔）1130123