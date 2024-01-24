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中國對台灣中間產品依賴增加 對日韓進口漸減

2024/1/24 09:49
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（中央社記者張欣瑜舊金山23日專電）美國數位媒體「石英」（Quartz）報導，中國2022年自台灣進口的中間產品達14%，占比最高，並較2018年增加，顯示對台灣依賴加深；同一期間，中國自韓國和日本的中間產品進口下滑。

中間產品有如紡織、金屬、和電腦晶片，被用來製作最終產品；追蹤中間產品的流動可以檢視各國不斷變化的貿易關係、以及相互依賴的程度。

「石英」引述香港辛里希基金會（Hinrich Foundation）上週發布的一份報告，指出中國是全球最大中間產品進口和出口國，台灣則占其中間產品進口最大份額，而且占比增加，相較於2018年的12.2%，2022年，占比已上升至14%。

這項數據顯示，中國對台灣中間產品的依賴增加。

「牛津經濟公司」（Oxford Economics）一名首席經濟學家表示，儘管地緣政治緊張情勢不斷升溫，中國在進口方面越來越依賴台灣，有部分原因是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，中國對先進晶片的需求增加。

同一期間，中國自韓國和日本進口的中間產品則減少，是其前15大進口國當中，份額減少最多的兩個國家，2022年，韓國占10%，較2018年的12.7%縮水。

與此同時，中國更加依賴越南和印尼的進口，同一期間自這兩國進口的中間產品占比都增加超過1%，其中一個原因是中國企業將生產拓展到東南亞地區所導致。（編輯：陳慧萍）1130124

#中國
#台灣
#晶片
#韓國
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