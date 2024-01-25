特斯拉估今年銷售成長幅度縮小 台供應鏈漲跌互見

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）電動車大廠特斯拉（Tesla）今天公布財報低於市場預期，預期今年銷量成長幅度將明顯低於去年，相關概念股包括鴻海、台達電、和大、建準、群創、東陽、興勤、智伸科、貿聯-KY、胡連、巧新、聯嘉光電等，今天早盤股價漲跌互見。

特斯拉凌晨公布去年第4季財報，單季營收251.67億美元，年增3%；單季毛利率17.6%，季減0.3個百分點，年減6.1個百分點，營業利益率8.2%，年減7.8個百分點，均低於市場預期，單季每股純益0.71美元也低於預期。

特斯拉去年第4季量產49萬4989輛電動車，年增13%，交車48萬4507輛，年增20%，不過特斯拉指出，去年第4季平均銷售價格（ASP）下滑，產品組合相對不利，去年第4季人工智慧（AI）和其他研發支出增加。

累計去年特斯拉電動車產量184萬5985輛，年增35%，交付180萬8581輛，年增38%，去年電動車出貨目標180萬輛達標。

展望今年營運，特斯拉預期，今年銷量成長幅度可能明顯低於去年成長幅度。談到電動皮卡車Cybertruck量產爬坡進展，特斯拉坦言，由於製造相對複雜，Cybertruck量產爬坡時程將會比其他車款延長，預期今年Cybertruck量產和交付速度會逐步爬升。

在特斯拉台廠供應鏈，法人分析，鴻海集團持續切入特斯拉供應鏈，其中轉投資群創提供特斯拉車用顯示面板，旗下鴻騰六零八八精密科技切入特斯拉充電纜線控制保護裝置；鴻海集團製造的輕金屬材料，也切入特斯拉供應鏈，鴻海集團也打進其他電動車車殼設計。

汽車傳動系統製造廠和大持續切入特斯拉供應鏈，貿聯-KY供應特斯拉電源管理線束和充電裝置，車用零配件廠東陽中國大陸上海廠供應特斯拉，去年5月開始量產，年產能可到140萬台套。車用LED廠聯嘉光電UniFlex系列技術切入特斯拉供應鏈。

今天早盤鴻海、東陽等股價走揚，台達電、和大、建準等相對弱勢。（編輯：楊蘭軒）1130125