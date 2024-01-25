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SOGO去年營收528億元創新高 大巨蛋14家餐飲5月開幕

2024/1/25 16:06（1/25 22:16 更新）
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遠東SOGO百貨112年營業額衝上新台幣528億元創新高，是去年全台唯一雙位數成長百貨。遠東SOGO董事長黃晴雯（右5）表示，大巨蛋SOGO CITY第一期14家餐飲預計113年5月開幕，將串連周邊打造夜經濟生活圈。中央社記者曾智怡攝 113年1月25日
遠東SOGO百貨112年營業額衝上新台幣528億元創新高，是去年全台唯一雙位數成長百貨。遠東SOGO董事長黃晴雯（右5）表示，大巨蛋SOGO CITY第一期14家餐飲預計113年5月開幕，將串連周邊打造夜經濟生活圈。中央社記者曾智怡攝 113年1月25日
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（中央社記者曾智怡台北25日電）遠東SOGO去年營業額衝上新台幣528億元創新高，是去年全台唯一雙位數成長百貨。展望今年，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，大巨蛋SOGO CITY第一期14家餐飲預計今年5月開幕，將串連周邊打造夜經濟生活圈。

大巨蛋SOGO CITY是SOGO睽違10年在台北展店，黃晴雯今天接受媒體訪問表示，今年5月D區14家餐廳將率先開幕，突破百貨經營時間，部分餐廳為全天候營業，將充分運用夜經濟生活圈，且空間設計、主題特色均很鮮明，並規劃綠色休憩區，目標成為消費生活聚落。

她說，接著會在8月開出C區零售，對招商內容深具信心，屆時也會打造出台灣零售史上最棒、最漂亮的一條地下街。明年5月、8月影城與B區零售也會陸續開出，其中，影城1樓將有國際品牌進駐，頂樓也會有露天餐廳。

黃晴雯表示，去年SOGO APP突破140萬個會員，今年隨著大巨蛋開幕，將朝180萬會員目標邁進。儘管今年面對國際情勢、國內零售變化，SOGO有信心持續「有機」發展，並與社區建立很好關係，未來大巨蛋也會呼應綠色時尚、永續生活概念。

針對去年表現，黃晴雯表示，去年營業額達528億元，此成績是在沒有拓點情況、既有基礎努力下的成果，SOGO也是去年全台唯一雙位數成長百貨。其中，台北3店營業額衝上342億元，復興店200億元、忠孝店117億元，天母店亦也突破50億元。

展望今年市場概況，遠東SOGO總經理汪郭鼎松表示，去年有疫後爆發消費潮，今年則回歸正常年，「零售都要憑真實力」。SOGO營運會朝轉型、創新、開發面向進行，例如去年小型店高雄店轉型成功，營業利益成長近50%；中大型店如新竹、台北、天母店則不斷引進新品牌與改裝。

開發方面，除了大巨蛋SOGO CITY，今年5月重慶遠東城如期開幕。

遠東SOGO指出，復興店去年週年慶結束後，就馬不停蹄進行3到5樓改裝，尤其3樓將打造為全新精品樓層，同時擴大輕奢品牌，並增加10個進口品牌，力拚成為台北市的「歐美時尚大道」。（編輯：趙蔚蘭）1130125

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