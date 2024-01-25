2023第4季國泰房產指數價穩量增 估今年價量盤整

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（中央社記者賴言曦台北25日電）最新國泰房地產指數顯示，2023年第4季房市較第3季及2022年同期價穩量增；隨著健全房地產市場措施持續推行，預估2024年自住需求仍是撐盤主力，整體房市走向「價量盤整」。

國泰建設今天發布2023年第4季國泰房地產指數報告，全台新推個案201件，季減7.8%，年減13.7%；推案戶數2萬799戶，季增11.2%，年減19.6%；總推案金額新台幣3981億元，季增14.8%，年減15.1%。

預售案主力總價為1831萬元，較2023年第3季下降，但較2022年同期上升，其中大廈類型推案占80%。

觀察2023年第4季全台都會區較2022年同期的表現，成交價部分，除新竹、台南下跌，其餘地區皆呈穩定或上漲；成交量部分，除新竹、台南減少，其餘地區都呈穩定或增加。

觀察4個季度的移動趨勢，與2013年、2014年波段高點相比，各地區此波成交價仍超過前次波段高點，但漲勢趨緩，成交量則呈兩極發展，桃園、新竹以北仍處相對低檔，中南部地區則超過前次波段高點。

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國泰建設分析，綜合2023年第4季房市，相較第3季及2022年同期皆為價穩量增，房市表現偏熱，但在健全房地產市場方案措施繼續推動下，平均地權條例及囤房稅 2.0影響力預期將持續發酵，且中央銀行尚未鬆綁管控政策，不過由於通膨相較去年已趨緩，使整體房市走向仍有待觀察。

國泰建設指出，自住需求仍是2024年房市撐盤主力，預料2024年房市將延續2023年走勢，並呈現價量盤整。（編輯：楊蘭軒、翟思嘉）1130125