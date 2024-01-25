5家企業擴大投資台灣 今口香砸逾20億建新廠

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（中央社記者劉千綾台北25日電）投資台灣事務所今天再添5家企業投資，總投資金額近新台幣40億元，包括根留台灣方案的今口香規劃砸逾20億建新廠。截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1447家企業，投資額逾2.17兆元，預估創造14萬9819個就業機會。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，今口香從事冷凍調理食品的製造及行銷，因應訂單急速成長，決定於台中市太平區興建第3廠，將投資20.1億元，增聘126名員工，全力打造智慧化產線及冷鏈自動倉儲空間，並建置太陽能發電設施與環境偵測系統，期望擴大生產規模、提升競爭力，同時達成節能減碳。

珍苑食品的前身為迪化街80年老店，以燕窩、鮑魚等高級食材為發展核心，由於市場需求暢旺，規劃投資數億元於嘉義縣朴子市興建新廠，為嘉義地區增加50名就業機會。

和司特主要從事保健食品設計開發、小樣測試、代工量產及提供法規諮詢等，由於廠區空間已不敷使用，擬將台中市西屯區廠房重新規劃利用，投資逾8億元，可創造125名就業機會。

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為了持續擴大產能，鐿鋼不銹鋼有限公司投資逾1億元，在台中市潭子區興建新廠，升級設備與導入智慧管理系統，並成立研發實驗室，逐步建立可溯源的生產履歷。

此外，紘承工業為精密板金加工業者，不僅板金加工製程設備完善、研發量能充沛，計畫投資2.5億元建廠及擴充產能，更響應政府智慧製造與2050淨零排放等政策，導入各項智慧化聯網設備與智慧製造軟體，符合產業環保趨勢。（編輯：林淑媛）1130125