鄰近美國地利之便 台廠供應鏈重組擴大布局墨西哥

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）供應鏈重組加上鄰近美國市場，和碩、鴻海、東元、和大等台廠積極布局墨西哥，產品涵蓋電動車零配件、工業馬達、伺服器組裝、車用零配件、工業電腦應用等。

台廠積極布局墨西哥，法人指出，供應鏈重組趨勢與美墨加協定（USMCA）免關稅優惠誘因，加上墨西哥緊鄰美國市場，台廠加速擴大墨西哥產能。

和碩25日宣布將投資墨西哥子公司約新台幣24.21億元，衝刺電動車業務。法人指出，和碩墨西哥廠主要生產車用產品，最大客戶是美系電動車大廠特斯拉（Tesla）。

鴻海集團持續布局墨西哥，1月上旬公告子公司增資鴻佰科技（Ingrasys Technology）墨西哥廠1000萬美元，市場評估，此次投資主要擴大伺服器組裝業務。

去年9月鴻海集團與墨西哥北部奇瓦瓦州（Chihuahua）政府建立策略夥伴關係，鎖定資通訊、車用、以及可再生能源發展。

鴻海集團布局墨西哥多年，根據資料，鴻海集團旗下富智康、集團子公司PCE Paragon Solutions、子公司Foxteq、鴻騰六零八八精密科技、物流關聯企業準時達等，均已在墨西哥設立據點。

機電大廠東元墨西哥高效率低壓馬達廠，去年9月中旬落成啟用，東元轉移部分亞洲廠產能至墨西哥新廠，就近供應市場減少長鏈風險，新廠也可連結位美國德州東元西屋馬達廠，搶攻美國、加拿大、中南美洲市場，以及墨西哥國內商機。

汽車傳動系統製造廠和大今年在美國新墨西哥州新廠持續動工，就近供應特斯拉電動車關鍵配件，新廠也會連結墨西哥汽車供應鏈。

車用窗簾廠皇田工業今年墨西哥廠將生產安全氣囊應用產品，預計第2季生產，第3季產能全開並貢獻營收。

汽車水箱供應商吉茂精密今年推動墨西哥廠水箱散熱器生產基地擴廠計畫，預估第1季小批量產，第2季起對外接單量產，墨西哥廠今年可挹注營收。

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車用裝飾件廠華勝-KY在墨西哥設有子公司，就近服務品牌車廠，華勝-KY指出，今年在中國以外海外市場出貨可期，尤其是北美市場，預估今年海外市場占比可提升至13%。

工業電腦廠事欣科也規劃擴充墨西哥廠產能和廠房，因應未來承接新訂單需求。封測大廠日月光投控旗下環旭電子在2022年下半年於墨西哥廠購買土地，在墨西哥大型工業中心瓜達拉哈拉（Guadalajara）新建第2工廠，預計今年完工投產。（編輯：楊蘭軒）1130126