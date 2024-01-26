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首頁 / 產經

三星S24系列AI功能實用吸睛 預購量增逾3成

2024/1/26 16:00
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（中央社記者江明晏台北26日電）主打AI功能的三星旗艦S24系列，今天在台開放預購取貨，吸引民眾不畏寒流搶頭香。台灣三星表示，預購成績較前一代成長逾3成，預估今年台灣整體市場AI手機占比可達至少25%。

三星今年新款旗艦Galaxy S24系列導入AI使用體驗，18日在台預購，今天開放早鳥預購民眾取貨，並提供排隊用戶優惠好禮，吸引許多用戶不畏寒流、早起卡位。

搶得頭香的消費者是來自新莊的林小姐，她購買S24 Ultra鈦黑 512GB，獲得免費升級為1TB，她表示，喜歡S24系列搭載AI功能，認為搜尋圈、智慧即時翻譯、語音轉文字助理功能，在生活或工作上很實用。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙受訪表示，三星旗艦系列預購成績超乎預期，較前一代成長逾3成，看好整體銷售量也能較前代成長30%。

觀察三星自有通路預購狀況，從3款機型分析，S24 Ultra占近8成，顏色方面，「鈦灰」最受消費者青睞，銷售占比逾4成；而S24+、S24則以「鈷藤紫」最受歡迎，分別取得約3成占比。

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陳啓蒙今天表示，三星樂觀看待今年台灣整體市場AI手機的市場占比可達25%，主因三星在高階Android市占約60%，其中S系列更創造80%以上貢獻，在S24系列挹注加上AI即將下放其他機型，若再有其他業者共同投入，預估將可達2024年高階機種占比一半以上。

他進一步說，在2025年底以前，三星打算讓所有Galaxy裝置都支援Galaxy AI，免費使用AI功能。至於是否會影響民眾換機意願，台灣三星指出，三星在台灣高階旗艦Android市占約60%，透過「下放」Galaxy AI功能，可讓消費者快速感受AI創新，且新一代旗艦機還是有硬體升級的優勢存在。（編輯：張良知）1130126

#三星
#台灣
#陳啓蒙
#台灣三星電子行動通訊事業部
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