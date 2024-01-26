上銀提高資本支出拚營收300億 視績效調薪6月後明朗

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（中央社記者鍾榮峰台中26日電）傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，今年上半年檢視整體營運和員工績效表現，若營運和績效達標，規劃員工調薪幅度約4%，6月之後定案，他表示，上銀今年資本支出會比去年多，整體為未來營收超過新台幣300億元目標做準備。

上銀和HIWIN集團晚間在台中舉行尾牙餐會，這是COVID-19疫情停辦以來首次恢復舉行，現場席開541桌，估計有5400多名員工參加，包括來自國內外20個國家的子公司和經銷商等。

卓文恒指出，今晚尾牙特別獎上看新台幣10萬元，頭獎8萬元，尾牙獎金總額368萬元。

談到員工年終獎金，卓文恒表示，2023年上銀營運表現較2022年下滑，2022年員工年終獎金平均超過2個月，估算2023年年終獎金也有接近2個月。

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至於是否規劃員工調薪，卓文恒表示，會按照今年上半年整體營運和員工績效表現評估，預估調薪幅度約4%，若營運和績效達到目標，規劃6月之後定案。

展望上銀今年資本支出，卓文恒預估，資本支出規模會比去年多，主要是去年雲科一廠完工，今年雲科三廠預計6月完工，台中工業區兩廠區建築預計4月至5月拿到使用執照，關聯企業邁萃斯新竹鳳山工業區預計9月完工，陸續進行廠區設備汰換更新以及節能設備替換等，今年也評估嘉義大埔美廠區建廠，規劃螺桿前端製程，整體為上銀未來營收超過300億元目標做準備。（編輯：張均懋）1130126