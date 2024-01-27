半導體成熟製程競爭恐升溫 台廠差異化應對

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（中央社記者張建中新竹27日電）中國大陸積極擴充半導體成熟製程產能，恐引發成熟製程市場競爭情況升溫，有部分晶圓代工業者坦承已感受到價格競爭壓力，台灣廠商多決定採取差異化策略因應。

德州儀器（TI）去年第4季營收40.8億美元，年減13%，今年第1季營收將約34.5億至37.5億美元，皆不如市場預期。因德儀主力產品是以成熟製程生產，引發市場對於半導體成熟製程市場前景疑慮升高。

世界先進全數為8吋晶圓廠，認為晶圓代工同業持續擴產，恐將使得成熟製程市場競爭加劇，將強化競爭力因應。

市調機構集邦科技產業分析師喬安表示，面對中芯、華宏及晶合等中國晶圓代工廠積極擴產，台灣廠商應專注發展特殊製程，往先進製程推進，並協同上中下游供應鏈創造價值。

力積電指出，中國晶圓代工廠新增的成熟製程產能多，且價格蠻激進，客戶會拿中國廠商的報價來議價，確實面臨壓力，不過並不是無法應付。

力積電表示，中國晶圓代工廠以面板驅動IC及影像感測晶片產品為主，公司將朝向整合邏輯和記憶體的3D堆疊、利用矽穿孔進行異質整合，並以記憶體技術生產中介層發展。

台積電指出，成熟製程技術策略是與策略性客戶緊密合作，開發滿足客戶需求的特殊製程技術解決方案，為客戶創造差異化和持久的價值。台積電著重在為特殊製程技術打造高良率的產能。

台積電表示，儘管潛在的產業產能增加，對於台積電差異化特殊製程技術的需求仍將保持穩定，預期未來成熟製程技術的產能利用率和結構性獲利能力，依然可以得到良好保障。（編輯：張良知）1130127