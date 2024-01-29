揚智強調合法技轉中資背景子公司 經部啟動行政調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾、張建中台北29日電）媒體報導，揚智科技遭供應商控訴將WiFi 6晶片技轉具有中資股東背景子公司寰宇智芯。揚智今天回應，沒有違法移轉矽智財一事。經濟部表示，將啟動行政調查，若揚智違反規定，未經許可赴大陸地區從事投資或技術合作，最高可處新台幣2500萬元罰鍰。

媒體報導，IC設計公司揚智科技遭供應商控訴將WiFi 6晶片技轉具有中資股東背景的子公司寰宇智芯，涉嫌違反營業秘密法。

對此，經濟部投資審議司表示，揚智科技之前經核准透過英屬開曼群島ALI INNOVATIOS LIMITED赴大陸地區投資設立寰宇智芯科技（成都）有限公司，持股比例約3成多。

投審司表示，尚無核准揚智科技與寰宇智芯技術合作，將啟動行政調查，了解揚智科技有無未經許可，赴大陸地區從事投資或技術合作等情事。

投審司表示，若違反規定，將依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第86條規定，處5萬元以上、2500萬元以下罰鍰，並得限期命其停止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於揚智科技有無涉及將寰宇全球開發的WiFi 6晶片技術和資料轉予寰宇智芯涉違反營業祕密法，投審司表示，因案件涉及刑事偵查，尊重司法機關調查程序與結果。

揚智指出，技轉寰宇智芯皆依法進行，並無違法移轉矽智財（IP）一事，寰宇智芯目前營運虧損，揚智去年注資過寰宇智芯。寰宇智芯去年底發行可轉換公司債，揚智董事會已決定不再認購，對於寰宇智芯未來發展將會持續規劃。（編輯：潘羿菁）1130129