金管會：經濟弱勢保戶 3/31前可善用保單借款紓困

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（中央社記者謝方娪台北31日電）年關將至，民眾資金需求旺盛，為降低有短期資金需求的經濟弱勢保戶負擔，金管會已同意壽險公會提報「保單借款優惠利率紓困方案」，符合資格的保戶可在3月31日前提出申請。

金管會今天表示，為使有短期資金需求的經濟弱勢保戶降低負擔，金管會先前已同意壽險公會所報「保單借款優惠利率紓困方案」，自2022年起每年1月1日至3月31日開放保戶申請保單借款優惠利率紓困。

金管會提醒，符合申請資格的保戶若有申辦「保單借款優惠利率紓困方案」需求，記得在3月31日前向承保的保險公司提出申請。

此方案申請人資格為符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件的保戶，且須出具相關證明文件，適用保單為累積有足額保單價值準備金且未經公司排除適用此方案的新台幣有效保單。

單一要保人累計借款額度最高為新台幣10萬元，貸、還款利率依借款當時勞動部公告的勞保紓困貸款年利率為準，貸、還款期間採固定利率3年。

金管會補充，借款期間逾3年後，將回歸壽險公司針對各保單原訂公告保單借款利率，各壽險公司可視個別保戶當時經濟狀況彈性調整減碼，若仍符合此方案各申請條件的保戶，亦可續行申辦。（編輯：張均懋）1130131