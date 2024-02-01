日月光看庫存調整上半年結束 AI先進封裝營收估翻倍

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）半導體封測廠日月光投控去年獲利新台幣317.25億元，年減49%，去年每股基本純益7.39元。展望今年，投控表示，先進封測帶來營收復甦，預期上半年庫存調整結束，下半年成長加速，預期AI高階先進封裝收入翻倍，今年相關營收增加至少2.5億美元。

日月光投控下午舉行線上法人說明會，展望半導體產業前景，投控營運長吳田玉表示，人工智慧（AI）、機器人、電動車、先進駕駛輔助系統、能源、延展實境（XR）、物聯網推動下，未來10年可能達到1兆美元規模，不過仍有地緣政治緊張局勢、區域化、市場分岐、附加成本、縮減等挑戰。

展望今年營運，吳田玉指出，先進封測加快節奏帶來營收復甦，預期上半年庫存調整結束，下半年成長將加速，全年封測事業營收將和邏輯半導體市場相仿速度成長。

吳田玉指出，相較去年，今年日月光投控正在進入新的產業景氣週期，並採用更多先進技術，預計在機器設備、廠房及智慧工廠投入更高的投資金額。

他預期，今年日月光投控在先進封裝與測試營收占比更高，AI相關高階先進封裝將從現有客戶收入翻倍，今年相關營收增加至少2.5億美元，成長動能將持續，除了受惠高階先進封裝，日月光投控也將受惠主流封裝因應AI生態系統成長的半導體晶片需求。

日月光投控也公布去年第4季財報，去年第4季合併營收新台幣1605.81億元，較去年第3季1541.67億元增加4.2%，比2022年同期1774.17億元減少9.5%，去年第4季合併毛利率16%，較去年第3季16.2%微減，比2022年同期19.2%減少3.2個百分點，去年第4季合併營業利益118.15億元，營益率7.4%，較去年第3季7.4%持平，比2022年同期11.1%減少3.7個百分點。

投控去年第4季稅後獲利93.92億元，較去年第3季87.76億元增加7%，比2022年同期157.3億元下滑40%，單季每股基本純益2.18元，優於去年第3季EPS 2.04元，低於2022年同期EPS 3.77元。

累計去年投控合併營收5819.14億元，較2022年6708.73億元下滑13.3%，仍是歷年次高，去年合併毛利率15.8%，較2022年20.11%減少4.3個百分點，去年合併營業利益403.28億元，營益率6.9%，較2022年11.95%減少5個百分點。

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累計去年投控稅後獲利317.25億元，較2022年620.9億元下滑49%，去年每股基本純益7.39元，低於2022年EPS 14.53元。

日月光投控指出，去年營運主要受到整體產業環境下行影響，去年封測項目庫存持續去化，毛利率下滑，不過先進封裝測試業績明顯成長，去年電子代工服務（EMS）項目產品組合調整，營收和營業利益年減。投控去年機器設備資本支出9.13億美元。（編輯：趙蔚蘭）1130201