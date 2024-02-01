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聯準會3月降息希望落空？投信：留意美債短線波動風險

2024/2/1 16:52（2/1 16:57 更新）
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（中央社記者曾仁凱台北1日電）美國聯準會（Fed）最新公布FOMC會議結果，市場解讀3月降息希望可能落空。第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑提醒，投資人需留意美債殖利率較大波動的短線風險，但到年底前，美債殖利率仍可望呈現向下趨勢，美大型企業債券表現正向可期。

林邦傑觀察，市場臆測降息時點，確實會使得美債殖利率短線波動較大，但從聯準會本次聲明來看，對經濟的看法，已由放緩（slowed）調升為穩健擴張（expanding at a solid pace）。

他分析，今年內聯準會轉向降息政策方向確立，若拉長線至年底觀察，殖利率仍可望呈現下降趨勢，債券表現正向可期。

林邦傑點出，聯準會本次聲明，已將升息選項排除，且在本次會議中開始討論QT（量化緊縮）速度的議題，針對縮表部份，市場臆測上半年有機會推出QT計畫。券商預期聯準會最快將於第2季開始QT緊縮，此將大幅降低民間吸收增發公債壓力，這也意味著原本市場上配置於債券的資金，可望轉向同屬投資等級的大型企業債券，或是新興市場債券等標的。

他建議，在債券殖利率出現較大波動之際，可伺機建立投資級債券基金投資部位，此外，長短天期債券利差隨降息政策推動而收斂，有助於中、短天期債券的表現，這也是近期基金操作配置調整的方向。（編輯：潘羿菁）1130201

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