台積電AI擺尾 台股收漲91點站穩萬八
2024/2/2 13:48
（中央社記者鍾榮峰台北2日電）人工智慧（AI）概念股強勢，中小型股為主的櫃買OTC指數創逾23年來高點，帶動台股今天終場上漲91.82點，收在18059.93點，重返並站穩萬八大關，台股今天也收週線，上漲64.9點，週線連3紅。
美股回彈，蘋果財報優股價勁揚，台股今天AI族群強勢，代表中小型股的櫃買OTC指數再創2000年8月下旬以來波段高點，大盤重返萬八大關，盤中航運股拉回，金融弱勢，大盤震盪漲幅收斂，尾盤台積電和AI族群小反彈，金融跌幅收斂。台積電終場收在635元，漲1.11%。
終場加權指數收在18059.93點，收在今天最高點，上漲91.82點，漲幅0.51%，成交值新台幣3277.25億元，台股今天收週線，上漲64.9點，週線連3紅。
電子股終場漲0.97%，金融小跌0.2%，航運股跌2.19%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群勁揚2.98%，櫃買OTC指數上揚0.75%。（編輯：楊凱翔）1130202
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