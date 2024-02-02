亞德客1月營收站次高 華城去年12月獲利3.65億

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天下午公布1月自結合併營收新台幣28.61億元，創歷史單月次高，重電族群華城電機今天公布去年12月自結獲利3.65億元，每股純益1.4元。

亞德客-KY指出，1月尚未進入傳統旺季，營收已創歷史單月次高，接單金額持續高於出貨金額，預期需求狀況可於第1季逐步回溫，1月來自電子、包裝機械、紡織及服裝機械、通用機械及汽車產業出貨有較高成長率。

華城近日股價飆漲，今天早盤觸及歷史新高價520元，終場收488.5元，小漲0.1%，也創歷史收盤新高。華城指出，有價證券在集中交易市場已達公布注意交易資訊標準，公布財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

亞德客-KY日前預估，今年線性滑軌出貨可較去年倍增，今年氣動元件業績成長幅度可超過10%。法人預期，今年亞德客-KY整體業績目標年成長10%至20%區間。

華城先前預期今年和2025年訂單已在手，外銷比重持續擴大，今年整體業績成長目標，維持雙位數百分比幅度。（編輯：林興盟）1130202