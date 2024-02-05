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台股早盤挫逾60點 跌破萬八關卡

2024/2/5 09:21（2/5 09:26 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天兔年封關，加權指數開盤下跌12點，權值股台積電開高10元、漲幅1.57%，但金融及傳產族群表現弱勢，加權指數下挫逾60點，跌破萬八關卡。

晶圓代工廠台積電早盤最高達到645元，上漲10元，漲幅1.57%，開盤不到10分鐘成交量已超過萬張。

人工智慧（AI）概念股緯創看好AI仍是今年科技發展主軸，今天早盤上揚約1.25%，最高達122.5元。其他AI類股多數下挫，廣達跌約0.2%，英業達跌0.71%。（編輯：楊蘭軒）1130205

#英業達
#台積電
#台積電
#廣達
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