美股大漲加持 台股拚首度萬八農曆年封關

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（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天兔年封關，由於2日美國科技股勁揚、道瓊和標準普爾指數再創歷史新高，台股將力拚首度萬八之上農曆年封關。法人指出，台股籌碼面保持中性偏多、新台幣兌美元轉為升值，大盤有機會挑戰1月30日創下的波段高點18138點。

美股道瓊工業指數2日上漲134.58點，或0.35%，收在38654.42點；標準普爾500指數上漲52.42點，或1.07%，收在4958.61點；那斯達克指數上漲267.31點，或1.74%，收在15628.95點；費城半導體指數上漲56.242點，或1.31%，收在4336.727點。

台股2日開高後區間震盪，人工智慧（AI）概念股強勢，代表中小型股的櫃買指數創逾23年來高點，帶動加權指數終場上漲91.82點，收在單日最高18059.93點，重返萬八關卡，成交值新台幣3277.25億元；台股週線上漲64.9點，週線連3紅。

產業訊息方面，代工廠緯創董事長林憲銘2日出席尾牙晚會受訪表示，AI仍然是今年科技發展主軸，發展廣度很大；緯創從代工轉型為科技服務業者，將持續提升毛利率，今年資本支出規劃逾新台幣150億元、年增約10%。

晶圓代工廠世界先進今年第1季營運展望保守，預期因淡季效應影響，產能利用率恐降至50%，晶圓出貨量減少6%至8%，產品平均售價約略持平。

氣動元件大廠亞德客-KY接單金額持續高於出貨金額，預期需求狀況可於第1季逐步回溫，1月自結合併營收新台幣28.61億元、年增96.29%，創歷史單月次高。（編輯：郭無患）1130205