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林憲銘：緯創已解決該處理事業 準備好面對險峻一年

2024/2/2 19:38（2/2 19:51 更新）
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代工大廠緯創2日舉辦尾牙晚會，董事長林憲銘致詞表示，2024年面對更險峻的一年，緯創已調整資源，做好充足的準備。中央社記者吳家豪攝 113年2月2日
代工大廠緯創2日舉辦尾牙晚會，董事長林憲銘致詞表示，2024年面對更險峻的一年，緯創已調整資源，做好充足的準備。中央社記者吳家豪攝 113年2月2日
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（中央社記者吳家豪台北2日電）代工大廠緯創今天舉辦尾牙晚會，董事長林憲銘致詞表示，去年緯創非常果決重新調整事業，把該處理、該解決的事業解決掉，以便2024年面對更險峻的一年，緯創已準備足夠子彈，做好充足的準備，迎接另一個更重要、更華麗的篇章。

林憲銘說，進入2024年龍年，緯創要更用心檢討與了解，是否會錯過下一波機會，「這一波我們站對了，要想下一波在哪裡」。

他指出，去年緯創非常果決重新調整事業，把該處理、該解決的事業解決掉，以便2024年面對更險峻的一年；2024年不會比2023年容易，但緯創有足夠的子彈，拉回相當多的資源，為2024年做充足的準備。

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林憲銘強調，2023年的成果帶來好的基礎，需要更深層思索未來如何走更好、更對的路，而不是驕傲的時刻，「我們可以很高興地停下來，享受片刻榮耀，是交響樂的休止符，接下來要有另一個更重要、更華麗的篇章」。

緯創2023全年合併營收約新台幣8670億元，年減11.9%；在人工智慧（AI）伺服器等高毛利產品挹注下，全年毛利率達7.9%，年增0.82個百分點，創歷史新高；每股盈餘4.08元，年增1.75%，為2012年以來、近12年新高。（編輯：趙蔚蘭）1130202

#林憲銘
#緯創
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