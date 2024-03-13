緯創看旺AI需求 規劃台灣越南墨西哥蓋新廠擴產

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（中央社記者吳家豪台北13日電）代工廠緯創今天舉辦法人說明會，總經理暨執行長林建勳表示，AI（人工智慧）產品去年成長超過50%，今年將成長三位數，下半年表現將優於上半年；為因應相關需求，緯創規劃在台灣、越南及墨西哥蓋新廠擴產，中國將以既有廠房擴產為主。

林建勳指出，緯創AI產品包括GPU（繪圖處理器）基板、模組和系統，毛利率都優於個人電腦（PC）產品。緯創GPU伺服器客戶不只一個，這也是緯創能夠持續成長的原因，無論未來技術如何演變，緯創都能滿足客戶需求。

他也說，緯創已在美國加州設有試產線，可就近服務客戶，但「美國製造」仍非常昂貴，主要生產地點還是在台灣、越南和墨西哥。

針對PC市況，林建勳表示，去年算是PC生意谷底，今年應該會成長，但幅度不會太大，可能年增5%以內，預期今年每季都會微幅成長。

緯創董事長林憲銘表示，去年整體市場以AI為主軸，緯創搭上這波熱潮，多個客戶都與AI相關，今年將持續成長。

不過，林憲銘也說，今年總體經濟環境不佳，加上地緣政治影響，緯創營收恐難大幅成長，將持續改善產品組合，提升獲利能力，滿足高階客戶需求，確保能達到今年營運目標。

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去年10月緯創宣布與印度塔塔集團簽訂股權出售協議，緯創將出售旗下印度廠（WMMI）100%股權。林憲銘表示，相關進度符合預期，只是需要時間進行，預期今年第1季將完成所有程序。

緯創2023年合併營收約新台幣8670.57億元，年減11.9%；毛利率達7.96%，年增0.88個百分點，創歷史新高；營業利益273.9億元，年減0.3%；稅後淨利114.72億元，年增2.8%；每股盈餘4.08元，為近12年新高。緯創董事會決議配發每股現金股利2.6元，股利配發率約64%。（編輯：楊蘭軒）1130313