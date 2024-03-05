全球百大創新機構 緯創連3年獲選

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（中央社記者吳家豪台北5日電）科睿唯安今天公布2024年全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators 2024），並首次揭露入選機構排名，表彰在技術研究和創新方面引領全球的組織，代工廠緯創資通自2022年起連續3年獲選全球百大創新機構，今年以全球第37名上榜。

科睿唯安（Clarivate）為全球領先的資訊服務商，透過衡量卓越的持續性及創新規模，遴選出位居全球創新領域頂端的百大機構。

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緯創總經理林建勳透過新聞稿表示，緯創一直致力於在多個領域建立強大的全球專利組合，包括人工智慧（AI）、5G以及伺服器等，藉由全面且具有競爭力的專利組合，保護緯創開發的所有技術、設計和發明，並維護客戶及供應商的權益，緯創專利的整體品質和價值也逐年提升。

緯創指出，營運據點策略性布局於亞洲、歐洲及北美，將持續以創新提升核心競爭力，驅動公司下一波成長。此外，為了減少對環境的影響並實現永續發展，緯創也將持續投資綠色技術。（編輯：楊蘭軒）1130305