鴻海1月營收5221億元為同期次高 首季估淡季表現

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天下午公布1月自結合併營收新台幣5221.41億元，較去年12月4601.25億元增加13.48%，比去年同期6603.63億元下滑20.93%，是歷年同期次高。展望第1季營運，鴻海指出，逐步進入傳統淡季，預期季節性表現將與過去3年相當。

從4大產品線來看，鴻海指出，1月消費智能產品較去年12月強勁成長，主要是客戶有較強拉貨動能，電腦產品顯著成長。法人指出，鴻海1月在主要客戶蘋果（Apple）iPhone拉貨動能回升。

至於1月雲端網路產品較去年12月持平，其中雲端產品成長，但網通產品需求減弱抵銷。元件及其他產品呈現月衰退，主要是去年12月認列客戶委託設計（NRE）一次性收入，基期較高。

若與去年同期相比，鴻海指出，1月元件及其他產品較去年同期強勁成長，受惠零組件收入增加及汽車電子元件出貨成長；雲端網路產品顯著成長，主要是客戶新產品上市。

至於1月電腦終端產品較去年同期約略衰退，因PC市場需求趨緩。消費智能產品年衰退，主要是去年中國大陸鄭州廠區恢復COVID-19疫情後正常生產，出貨提升，基期較高。

展望第1季，鴻海表示，整體營運逐步進入傳統淡季，預期季節性表現將與過去3年相當，去年第1季因廠區在疫情過後恢復正常生產，出貨增加，比較基期較高，預期今年第1季會有年減的情況。（編輯：張均懋）1130205