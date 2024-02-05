更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
鴻海
新聞專題
鴻海1/300
首頁 / 證券

鴻海1月營收5221億元為同期次高 首季估淡季表現

2024/2/5 16:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天下午公布1月自結合併營收新台幣5221.41億元，較去年12月4601.25億元增加13.48%，比去年同期6603.63億元下滑20.93%，是歷年同期次高。展望第1季營運，鴻海指出，逐步進入傳統淡季，預期季節性表現將與過去3年相當。

從4大產品線來看，鴻海指出，1月消費智能產品較去年12月強勁成長，主要是客戶有較強拉貨動能，電腦產品顯著成長。法人指出，鴻海1月在主要客戶蘋果（Apple）iPhone拉貨動能回升。

至於1月雲端網路產品較去年12月持平，其中雲端產品成長，但網通產品需求減弱抵銷。元件及其他產品呈現月衰退，主要是去年12月認列客戶委託設計（NRE）一次性收入，基期較高。

若與去年同期相比，鴻海指出，1月元件及其他產品較去年同期強勁成長，受惠零組件收入增加及汽車電子元件出貨成長；雲端網路產品顯著成長，主要是客戶新產品上市。

至於1月電腦終端產品較去年同期約略衰退，因PC市場需求趨緩。消費智能產品年衰退，主要是去年中國大陸鄭州廠區恢復COVID-19疫情後正常生產，出貨提升，基期較高。

展望第1季，鴻海表示，整體營運逐步進入傳統淡季，預期季節性表現將與過去3年相當，去年第1季因廠區在疫情過後恢復正常生產，出貨增加，比較基期較高，預期今年第1季會有年減的情況。（編輯：張均懋）1130205

#鴻海
#鴻海
鴻海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鴻海嘉年華總獎金加碼15% 最大獎100萬元及電動車
172.30.142.214