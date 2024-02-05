台股封關日 新台幣放量重貶收31.375元

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（中央社記者潘姿羽、羅元駿台北5日電）美國就業市場數據表現強勁，美元指數勁揚，今日新台幣兌美元開盤即重貶，收盤收在31.375元，貶值1.32角，創逾半個月新低，貶幅0.42%，台北及元太外匯市場總交易金額為17.255億美元。

美國上週五公布1月非農就業人口，激增35.3萬人，遠超市場預期，失業率維持3.7%，顯示美國就業市場韌性十足，加上美國企業財報表現佳，美元指數衝破104大關，走勢強勁。

新台幣兌美元今天以31.34元開出，強勢美元壓境之下，匯價直接貶至31.4元的盤中最低，外匯交易員直言「價格一早就訂在那邊了」，而後外資於台股封關日採取獲利了結策略，陸續匯出，出口商年前也進場拋匯，兩股力道拉鋸，匯價陷入橫向整理，終場以31.375元作收。

台股今天兔年封關，早盤受獲利了結賣壓影響走低，在台積電漲1.73%穩盤、人工智慧（AI）族群回神下，加權指數翻紅，終場漲36.14點，收18096.07點。

三大法人同步賣超台股，合計賣超130.72億元，其中外資及陸資賣超61.72億元。

外匯交易員指出，市場依經濟數據調整降息預期，使得新台幣動向和美國經濟數據高度連結；儘管3月降息預期淡化，美元轉強，新台幣承受貶值壓力，但出口商農曆年前有實質拋匯需求，為匯價提供支撐，本週新台幣兌美元料將續於31元至31.5元的區間波動。（編輯：林興盟）1130205