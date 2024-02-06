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台股封關後匯市冷清 新台幣量縮微升收31.338元

2024/2/6 18:18
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（中央社記者潘姿羽、羅元駿台北6日電）股市提前封關，加上美元指數偏弱整理，新台幣兌美元今天量縮微升，收盤收在31.338元，升值3.7分，台北及元太外匯市場總交易金額收斂至10.63億美元。

台股昨天封關，今天匯市主要由出口商主導，農曆年前出口商多有結帳行情，大量拋匯，帶動匯價走揚，外資則因為股市封關，整體交易量不大。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.42元開盤，盤中最低31.43元，最高升抵31.328元。

外匯交易員說明，美國最新公布的經濟數據續強，使得新台幣匯市一早湧入美元買盤，促新台幣走貶，但隨後因出口商拋匯賣壓，帶動匯價由貶翻升。

外匯交易員指出，明天是農曆年前最後一個交易日，預期匯市表現和今天相當；整體匯市呈現外資較冷清，出口商則因農曆年節有實質拋匯需求，為匯價提供支撐，本週新台幣兌美元料將續於31元至31.5元的區間波動。（編輯：林淑媛）1130206

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