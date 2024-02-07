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聯發科1月營收衝444.96億元 創16個月新高

2024/2/7 20:00
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（中央社記者張建中新竹7日電）聯發科1月營收持續攀高，達新台幣444.96億元，創16個月來新高，較去年12月成長1.87%，年增率高達98.79%。

聯發科表示，去年1月適逢春節假期，工作天數較少，加上今年1月手機市場需求回溫，推升營收較去年同期大幅成長。

聯發科預期，第1季營收將約1218億至1296億元，較去年第4季持平至減少6%，年增27%至35%；手機業務可能小幅季減，電視、平板電腦和寬頻產品業績可望成長，電源管理晶片業績將下滑。

法人預期，2月因春節假期，工作天數減少影響，聯發科營收可能滑落，推估2月及3月平均單月營收恐滑落到386.5億至425.5億元

聯發科預期，2024年將是成長的一年；全球5G持續升級和旗艦手機晶片市占率擴張，是今年手機業務的重要動能。（編輯：張良知）1130207

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