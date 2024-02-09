亞股交易清淡 投資人關注聯準會與中國政策動向

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（中央社香港9日綜合外電報導）儘管昨天美國股市收盤再創新高，但亞洲股市投資人今天難以延續相同買氣，在數個市場放假休市之下，亞股今天在交易清淡中走勢分歧。焦點轉向今天將公布的美國通貨膨脹數據。

法新社報導，本週美股繼續向上攀升，因為幾家知名大企業公布的財報強健，且美國經濟數據顯示這個世界最大經濟體展現韌性，有助克服美國聯邦準備理事會（Fed）預警調降利率時間將不會如預期早帶來的利空。

昨天公布的美國申請失業給付人數低於預期，加強了一種市場看法，認為雖然美國利率處於20年高點，但勞動市場依舊強健；不過這也讓聯準會有餘裕將借貸成本維持在目前水準更久。

美股三大指數昨天再度走揚，其中標普500指數尾盤一度破天荒突破5000點大關，收盤雖未能守住，但仍站上歷史新高。

今天稍晚美國將公布修正後的12月消費者物價指數（CPI）及1月新數據，若高於分析師預期，會被視為合理化聯準會官員還不急著降息的做法。

由於農曆新年假期到來，許多亞洲股市今天休市或交易半天，因此整體交易清淡。

中國雖然進入休假模式，但投資人持續密切關注北京動向，期望見到官方祭出新措施來提振市場信心，或甚至只是暗示會協助推動目前步伐蹣跚的中國經濟成長。

然而，觀察家對於即將會有任何重大措施持懷疑看法。歐亞集團（Eurasia Group）的分析師指出，中國證監會主席易會滿7日遭到撤換，「說明了（北京的）政治動力仍擺在收緊行政控制，而非解決經濟面臨的根本問題」。

香港股市今天收盤再度重挫跌0.8%，新加坡和威靈頓股市也收低。但東京股市在日圓走貶下收高0.1%，雪梨股市也收漲。上海、首爾、台北和雅加達股市因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1130209