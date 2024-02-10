旅美青年創業搶攻共享車位 時報廣場宣傳吸目光

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（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）旅美青年張映旋成立新創公司Xtraspots搶攻共享車位市場，今天在時報廣場播放宣傳廣告，象徵營運啟動，期待各地屋主分享閒置車位，並協助推動充電設施普及化。

Xtraspots採用台灣技術，研發3年的完整版應用程式本週稍早在蘋果公司（Apple）旗下App Store上架。為提升知名度，Xtraspots廣告自凌晨起在時報廣場大型螢幕播放24小時，張映旋（Antony Chang）率外籍公司高層在廣場上發放棒球帽、原子筆等紀念品。

擔任執行長的張映旋接受中央社訪問時說：「3年了，終於上去了。現在希望更多用戶使用我們的產品。」

Xtraspots在台灣設有子公司，研發團隊都是台灣人，開發用伺服器也架在台灣。張映旋感謝技術長陳軒德、財務長林真真等台灣團隊成員貢獻，坦言沒有他們付出心血，應用程式就不可能在美國上架。

Xtraspots與在台灣深耕多年的USPACE類似，鎖定共享車位服務，打出「出租車位，輕鬆賺錢」口號。張映旋與合夥人有感於都會車位難找，決定成立公司開發應用程式，在地圖上顯示可用私有車位及費率，供駕駛提前預約保留，屋主或店主則可以運用閒置車位賺錢。

Xtraspots董事長塞浦維達（Charles Sepulveda）受訪時說，這款程式能回饋紐約市，希望想賺外快的民眾好好把握機會。他們看好共享車位市場，從紐約起步，目標拓展到洛杉磯、芝加哥等其他美國大城市。

如同其他剛起步的新創公司，Xtraspots只有約10名員工，張映旋等公司高層另有正職工作，目前沒有支薪，產品研發和推廣都是自掏腰包。

他們期望藉募資拓展版圖，10日起將在紐約多地的公車亭多功能看板打廣告，為期一週，特別注重洋基球場周邊等比賽期間車位需求特別高的地區。

Xtraspots策略長沙辛（John Shahin）向中央社表示，初步目標是6個月後提供車位的用戶數達1萬左右。

Xtraspots計劃今年稍晚加進「共享充電」選項，期待屋主或店主提供閒置車位之餘，也能貢獻充電設備，彌補美國電動車基礎設施尚不完善的缺口。

沙辛在營運啟動說明會提到，有次從紐約開電動車到佛羅里達州，原本20小時內就能到達，結果耗時近3天，因為途中電動車基礎設施不足，每隔幾小時他就要擔心下個充電地點在何處。他強調，Xtraspots除了解決停車難題，也有助於減少碳排放，推動綠能轉型。

沙辛說：「我們很在意兩件事，第一是打造安全可靠、使用者體驗絕佳、容易使用的應用程式，第二是幫助地球。」（編輯：馮昭）1130210

美國共享車位新創公司Xtraspots啟動營運，策略長沙辛（左起）、董事長塞浦維達、執行長張映旋9日出席說明會，暢談創業理念。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年2月10日