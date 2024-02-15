期交所盼成交量4億口 考量聯電日月光期貨納夜盤交易

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）台灣期貨交易所董事長吳自心今天表示，期待今年交易量向4億口邁進，除了台積電期貨商品納入夜盤交易外，期交所考量已上市美國存託憑證（ADR）的個股期貨商品，例如聯電或日月光投控等，也納入夜盤交易，但要看市場接受度和需求。

期交所今天上午舉行新春團拜，吳自心率期交所主管與員工代表參加，期貨公會理事長陳佩君也受邀出席。

吳自心致詞表示，期盼今年資本市場有效率且安全，希望今年期貨市場穩定成長，仍需觀察全球政經局勢變化，包括美國總統大選、以色列與哈瑪斯戰事等，若市場劇烈波動，期貨商品可讓投資人避險。

提及今年上半年規劃，吳自心指出，持續革新交易制度和推出新商品，強化客製化契約交易平台和店頭集中結算機制。展望今年期貨市場成交量，吳自心說，希望維持3億口以上，4億口是可以期待的願景。

記者提問是否繼續推動台積電以外股票為標的個股期貨納入夜盤交易，吳自心透露，會先考量已發行美國存託憑證（ADR）的個股期貨商品，進一步納入夜盤交易，正考量聯電或日月光投控等期貨商品標的，但仍要看市場接受度和需求。

吳自心表示，台積電期貨商品納入夜盤交易是「試金石」，農曆春節台股休市期間，台積電ADR漲幅非常高，帶動市場榮景持續。

陳佩君致詞指出，去年台灣全體期貨商獲利新台幣92億元，創歷史新高，除了商品受到交易人青睞外，同業也齊心努力，且期交所給予非常多支持，期貨電子下單比重已經達到95%。

陳佩君期盼，今年台灣期貨市場交易口數目標朝向4億口邁進，期貨公會持續重視資訊安全議題，協助同業強化資安，市場繼續推出新商品，讓期貨市場蓬勃發展。

期交所1月22日起將台積電期貨及小型台積電期貨納入夜盤交易，期交所總經理周建隆說明，台積電期貨納入夜盤交易後，每日交易量約1500口至2000口，交易量穩定成長。

周建隆說明，從需求角度來看，考量已發行上市ADR的個股期貨商品，納入夜盤交易，是合理的方向，不過標的和時間點，均未確定。（編輯：楊蘭軒）1130215