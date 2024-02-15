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新車到港助攻 和泰車、汎德永業1月營收創新高

2024/2/15 17:03
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）汽車龍頭和泰車今天下午公布1月自結合併營收新台幣271.46億元，創單月新高，主要是重點車型來車量豐沛。汎德永業1月合併營收63.44億元，也創單月新高，主要是BMW、保時捷（Porsche）新車到港交車數衝高。

和泰車1月營收較去年12月234.1億元增加15.95%，比去年同期183.45億元大增47.98%，超越2021年1月的266.5億元，創歷年單月和同期新高。

和泰車分析，1月營收較去年同期大增，主要是去年同期車用晶片短缺，今年缺車狀況改善後，Lexus配車增加，NX、RX、LM等重點車型來車量豐沛，貢獻營收多。

和泰車指出，1月和潤企業、和運租車營收增加，主要是和潤總保有資產增加及利息收入增加，和運保有台數增加及收入增加，另外，海外事業群和通營收也增加，主要是去年因晶片短缺基期較低。

汎德永業1月合併營收63.44億元，較去年12月34.54億元大增83.63%，比去年同期44.17億元成長43.61%，也創歷史單月新高。

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汎德永業指出，1月受惠BMW、Porsche兩品牌新車大量到港，開春交車數衝高，1月份台灣新車市場買氣火熱，豪華車市場掛牌數、銷售力道強勁，Porsche高單價跑車911、718車系，熱門休旅車Cayenne、Macan均在1月大量交車，BMW熱門車款銷售熱度不墜，加上原廠認證中古車銷售佳，維修保養業務穩定成長，推升單月營收首度突破60億元大關。

展望電動車業績，汎德永業表示，目前BMW i系列全車款預收單熱烈，看好電動車成長動能，積極與原廠爭取更多配額。（編輯：張均懋）1130215

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