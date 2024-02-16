台積電翻黑下跌4元 台股漲逾70點越過18700點
2024/2/16 09:21
（中央社記者張建中台北16日電）美股主要指數15日漲多跌少，道瓊指數上漲348.85點，費半指數下跌7.31點。台股今天開低走高，早盤上漲逾70點，越過18700點，最高來到18715點。
台積電美國存託憑證（ADR）小跌0.21美元，收在129.03美元，台積電今天以平盤697元開出，隨後震盪翻黑，下探693元，下跌4元，市值跌破18兆元關卡，滑落至17.97兆元。
美超微電腦（Super Micro Computer）股價再創新高，突破1000美元大關。人工智慧（AI）概念股技嘉同步走高，達394.5元。廣達1月營收729.37億元，創21個月低，股價表現相對疲弱，下探253.5元，下挫13元。電子類股指數平盤附近震盪，機電、玻璃、造紙及汽車等傳統產業類股表現相對強勢。（編輯：楊蘭軒）1130216
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