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台積電下挫14元 台股跌37點收18607點

2024/2/16 13:40（2/16 13:52 更新）
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台股16日終場收在18607.25點，下跌37.32點，成交值新台幣4061.46億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天上下震盪130.55點，最高達18715.69點，最低18585.14點，終場收在18607.25點，下跌37.32點，成交值新台幣4061.46億元。

台積電走弱，收在683元，下跌14元，市值跌破18兆元關卡，滑落至17.71兆元，影響大盤約114點。世芯-KY、力旺等高價股紛紛走跌。人工智慧（AI）族群走勢分歧，技嘉持續走高，廣達跌破250元。電子類股指數下跌0.75%。

傳統產業股普遍上揚，電纜、鋼鐵及橡膠類股指數上漲逾1%；機電、玻璃、造紙及汽車類股指數勁揚逾2%。（編輯：潘羿菁）1130216

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