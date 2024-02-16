電信三雄OTT搶眼球經濟 過年期間收視告捷

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（中央社記者江明晏台北16日電）電信三雄各自經營OTT服務，過年期間收視告捷，台灣大MyVideo網路付費戶翻倍成長，中華電信Hami Video收視流量也較去年同期成長近2倍；遠傳friDay影音2023年付費用戶數則增加近1成。

OTT影視儼然成為電信三雄的新興戰場，業者各自網羅獨家影視內容，搶攻眼球經濟，過年期間繳出收視告捷佳績，在今年開春率先報喜。

台灣大指出，旗下MyVideo在除夕直播「超級巨星紅白藝能大賞」，奪下全國電視收視冠軍，也帶動MyVideo觀看流量強勢成長，直播期間觀看高峰人數較去年成長2倍，刷新平台紀錄，網路月租付費用戶數較春節前翻倍成長。

台灣大分析，MyVideo直播「紅白」，收視最高落在強勢回歸的Energy表演「放手」、「無懈可擊」、新作品「分合」，次高為韓國女團LE SSERAFIM抽紅包拜年與品嘗台灣小吃的互動，第3高則由香港藝人梁詠琪帶來經典組曲表演。

直播結束後，MyVideo上架「紅白」精彩片段線上看，蕭敬騰、林宥嘉的開場表演拿下MyVideo節目榜點閱冠軍。此外，MyVideo影集則在春節連假期間，帶動進站流量較平日提升近3成，戲劇館收視冠軍為「誰殺了她」、電影館冠軍則由喜劇片「詐騙女王」奪得。

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中華電信旗下Hami Video在春節期間影劇館的收視流量較去年同期成長近2倍，戲劇點閱排行則由獨家韓劇「我的Happy Ending」獲得冠軍，動作片「超危險保鑣」及職場喜劇「他馬克老闆」則登上影劇館和點閱排行第1及第2名；電視館因應春節特別推出「韓劇24h不斷電」頻道，上架就衝上電視館影劇收視點閱第1名。

遠傳指出，旗下friDay影音主打獨家韓、日劇，推升OTT平台高收視流量，除了獲尼爾森調查為台灣OTT影音網站使用占比第3名，領先Disney+，並成為本土OTT之冠，2023年全站付費用戶數增加近1成、免費會員大增超過6成，遠傳friDay影音也連3年獲得文策院民調本土OTT平台使用率冠軍。（編輯：楊凱翔）1130216