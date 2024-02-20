中華電今年營運拚7年新高 郭水義：兆元市值近在咫尺

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（中央社記者江明晏台北20日電）展望今年，中華電董事長郭水義指出，今年營運有信心再創佳績，營收、獲利將會「雙超標、雙成長」，2024年營運估計將挑戰7年新高，兆元市值目標就會近在咫尺。

中華電信今天舉行媒體春酒，董事長郭水義首度曝光AI代言人，外型聲音都與他十分相似，AI代言人更現場獻唱五月天的歌曲「離開地球表面」和周杰倫的「青花瓷」，並宣示年度目標。

郭水義致詞時指出，中華電信今年有信心再創佳績，營收、獲利將會「雙超標、雙成長」，2024年營運將挑戰7年新高，兆元市值目標就會近在咫尺。

中華電2023年營收為新台幣2232億元，營業淨利為463.5億元，歸屬母公司業主淨利為369.2億元，增加1.2%；每股盈餘4.76元；全年營收、歸屬母公司業主淨利及每股盈餘均超越財測高標。另外，中華電信2024年每股盈餘(EPS)預估賺4.6元至4.8元，公司預計市值將超越2023年市值9300億元，上看兆元規模。

在永續發展方面，郭水義表示，中華電會持續努力，去年董事會通過100MGW、20年期的企業購電協議（CPPA），響應政府淨零轉型倡議，且採購量也不會排擠其他企業。

他也強調，2030年前，中華電將針對運載具全面電動化，意即全面導入電動車，加入EV100全球交通載具電動化倡議的申請文件已送出。

數位轉型方面，郭水義表示，中華電已籌組文創投資基金，協助建構台灣文化黑潮生態系，且巴黎奧運相關轉播準備就緒；中華電5G開台3年半，投資不遺餘力，7大技術帶動各行業轉型。

此外，中華電除了擁有高軌衛星，去年也取得Oneweb低軌道衛星獨家代理權，今年會繼續努力中軌衛星積極洽談，強化數位網路韌性。

郭水義強調，中華電市場不只在台灣，「台商走到哪裡，中華電就走到哪裡」，董事會已通過成立歐洲子公司，積極展開布局，不止東南亞和香港，也要展開歐洲地區，3月底智慧城市展會廣邀夥伴來台灣。（編輯：楊凱翔）1130220